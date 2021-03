Le Barça espère toujours faire partir Antoine Griezman en fin de saison.

Au Barça depuis deux saisons maintenant, Antoine Griezmann a connu des moments très difficiles depuis son arrivée. Le Français semble avoir trouvé sa place. Mais il reste une déception pour les dirigeants barcelonais. Et notamment pour le nouveau président du club.

Griezmann vendu en fin de saison ?

Joan Laporta compte d’ailleurs essayer de trouver une porte de sortie au champion du monde français l’été prochain. Et pour y arriver, Laporta compte sur l’Euro. Le boss barcelonais pense que si les Bleus et Griezmann brille, l’ancien attaquant de l’Atlético verra sa cote remonter. Et que des clubs tenteront de le recruter.