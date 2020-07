Alors que son contrat se termine dans un an, Florian Thauvin pourrait avoir pris la décision de quitter l’OM libre.

L’OM a verrouillé l’avenir de Dimitri Payet. A la surprise générale, le capitaine et maître à jouer de l’équipe a décidé de prolonger son bail et de lier son avenir « à vie » avec la cité phocéenne. A présent, tous les regards sont braqués sur Florian Thauvin, dont le contrat expire dans un an.

Trop tard pour l’OM ?

Mais l’OM pourrait avoir bien du mal à boucler la signature de Thauvin. La perspective d’un départ libre de tout contrat a de quoi séduire. Et le Marseillais aurait déjà reçu des approches pour pouvoir signer librement, avec une grosse prime. L’OM n’est pas en position de force et pourrait avoir toutes les peines du monde à le prolonger…