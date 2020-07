Si le PSG a entamé des démarches pour prolonger Neymar, le Brésilien pourrait attendre le verdict de la Ligue des Champions pour parapher un nouveau contrat.

Paris et Neymar ont une envie commune : celle de continuer ensemble. La star brésilienne a enfin trouvé ses repères dans la Capitale. Et elle se sent bien dans ses baskets en France. Suffisant pour lui donner envie de rester ? La réponse est oui. Mais…

Un timing à respecter

Dans ce dossier, Neymar et son entourage souhaiteraient attendre la fin de la saison pour pouvoir trancher. En fonction des performances du joueur et du verdict de la Ligue des Champions, les deux parties seront amenées à se parler et s’entendre en septembre. Un timing à respecter pour rester focus sur les objectifs de saison et prendre le temps d’écrire l’avenir.