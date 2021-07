Pour attirer Sergio Ramos, il n’y a clairement que le PSG qui soit armé, sportivement et financièrement, pour le récupérer.

Sur le marché des transferts, rares sont les clubs à pouvoir se payer un Sergio Ramos. Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool, pour ne citer que les plus solides financièrement. Un groupe restreint dans lequel il faut ajouter, bien évidemment, le PSG.

Paris en pole

Et le PSG apparait en pole position par rapport aux autres écuries. Manchester United va dépenser une fortune pour Jadon Sancho, Chelsea a ce qu’il faut et Liverpool cherche à se reconstruire avec du sang frais. Paris, qui a besoin d’un cadre d’expérience, un monsieur plus des grands rendez-vous, est la destination parfaite pour Sergio Ramos.