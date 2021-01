Dans l’état actuel des choses, c’est un véritable miracle que de voir l’OM piloté par André Villas-Boas. Explication.

Malgré les crispations des dernières semaines, c’est une véritable prouesse que réalise André Villas-Boas à la tête de l’OM. Avec un effectif réduit et des moyens limités, le technicien portugais parvient à maintenir l’OM à flot. Un miracle qui dure et qui pourrait se prolonger.

AVB, l’homme de la situation

Si dans le jeu, et sur la scène européenne, l’OM doit revoir sa copie, du côté des résultats, André Villas-Boas est difficilement attaquable. Son OM gagne souvent et il parvient à tirer le meilleur d’un effectif souvent limité. Des latéraux moyens, un milieu de terrain sans profondeur de banc et un seul vrai n°9… Sans la magie Villas-Boas, l’OM jouerait autre chose que le podium depuis deux saisons ! Sa prolongation de contrat, qui se dessine de plus en plus, fait elle-aussi partie du miracle. L’OM, et ses supporters, doivent en avoir conscience. Ca pourrait être mieux ? Oui. Ca pourrait surtout être bien, bien pire…