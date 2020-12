Débarqué du PSG à 6 mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel va partir avec un très gros chèque.

Thomas Tuchel n’aura pas le droit d’aller au bout de son aventure parisienne. Finaliste de la dernière Ligue des Champions – ce que le PSG n’avait jamais réussi avant – l’entraîneur allemand a été remercié par Leonardo juste avant Noël. Mais Paris n’a pas lésiné sur les moyens pour faire les choses bien.

Jackpot pour Tuchel !

Avec un salaire de 625 000 euros par mois, Thomas Tuchel avait encore 3,7 millions d’euros de salaire à percevoir jusqu’à juin. Pour son départ, le PSG va lui verser plus du double ! Selon les informations du Parisien, Paris va signer un chèque approchant les 8 millions d’euros à Thomas Tuchel… Un joli parachute doré pour l’Allemand, qui pourrait vite rebondir qui plus est. Manchester United et Arsenal seraient sur le coup.