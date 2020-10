La situation dans laquelle se trouve le FC Barcelone est plus que préoccupante. Le club n’a plus un sou en poche.

Cet été, le FC Barcelone a vu son nom associé à beaucoup de pistes, souvent prestigieuses. Lautaro Martinez (Inter Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United) ou encore Bernardo Silva (Manchester City) ont tour à tour été évoqués comme possible recrue des Blaugrana. Mais la réalité est toute autre.

Y a plus d’argent !

Toutes ces pistes sont des coups de bluff des dirigeants catalans. Preuve en est, sur le dossier Lautaro Martinez. Le club s’est mis d’accord avec l’attaquant argentin et devait transmettre l’offre de transfert à l’Inter Milan. Cette offre n’est jamais venue. Tout simplement parce que le Barça n’a plus un rond. Une situation inquiétante, d’autant plus qu’il faut sortir le chéquier pour prolonger… Messi.