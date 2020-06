La vente de Morgan Sanson pourrait permettre à l’OM de réaliser un très gros coup cet été.

Tous les espoirs de l’OM reposent, en partie, sur Morgan Sanson. Auteur d’une superbe saison 2019-2020, le milieu de terrain français est le premier nom sur la short-list des départs. Et avec Pini Zahavi comme nouvel agent, tous les rêves sont permis…

L’Angleterre à portée de main

Pour Morgan Sanson, l’OM se prend à rêver d’une très grosse vente. Plus que les 30 millions d’euros de Zambo Anguissa ? Oui. Pini Zahavi, qui gère les affaires de Neymar et Robert Lewandowski, est capable de miracles. Et d’approcher les 40 millions d’euros pour le transfert de Morgan Sanson…