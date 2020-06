Le PSG pourrait profiter de l’été pour se lancer dans une nouvelle stratégie, notamment sur le plan offensif.

Et si Paris arrêtait d’empiler les stars ? C’est en tout cas le sens de la stratégie qui se met en place du côté du PSG depuis quelques jours… Les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani tournent une grande page de l’histoire parisienne. Et il est désormais question de faire confiance aux joueurs en place.

Avec les moyens du bord

Sur le plan offensif, le PSG ne devrait pas faire de folie. L’idée de Leonardo est de s’appuyer sur les forces en présence, sans avoir besoin de recruter. Même si Paris pourrait quand même s’offrir un attaquant pour doubler le poste d’Icardi, le reste du secteur offensif s’appuiera sur les forces vives que sont Pablo Sarabia et Julian Draxler. Avec Di Maria, Neymar et Mbappé, Paris sera armé. Avec une profondeur de banc réduite pour impliquer tout le monde.