Incapable de s’entendre, l’OM et Isaac Lihadji vont se séparer à la fin de la saison. Un dossier pathétique, des deux côtés.

C’est l’histoire d’un club qui a formé l’un des plus grands talents de sa décennie et qui va le voir filer dans un autre club, totalement. C’est l’histoire de l’OM et d’Isaac Lihadji, dont le départ vers le LOSC semble de plus en plus probable à l’issue de la saison.

Des torts partagés

Dans un premier temps, c’est l’OM et Andoni Zubizarreta qui n’a pas fait le job. En tardant à considérer le joueur à la hauteur de son talent, l’écurie phocéenne n’a pas offert l’attention dont méritait le joueur et ses représentants. Ensuite, c’est le clan Lihadji qui a voulu passer en force avec des demandes délirantes, tant sur le salaire que sur la prime à la signature de premier contrat pro. Au final, tout le monde sera perdant. Le petit ne réalisera jamais son rêve de briller à l’OM et le club va voir partir l’un de ses joyaux, pour zéro. Du grand n’importe quoi, sur toute la ligne.