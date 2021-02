Si l’OM a choisi de faire de Dimitri Payet sa star, l’écurie phocéenne doit en payer le prix.

Le retour de Dimitri Payet à l’OM a été un succès. Capable de réaliser des choses exceptionnelles, le leader marseillais a toutefois perdu de sa superbe depuis un an et demi. Et aujourd’hui, il devient plus un boulet qu’une locomotive.

Thauvin, Villas-Boas…

En plus d’être contre-performant, Dimitri Payet pèse sur le vestiaire. En froid avec Florian Thauvin, il incite le champion du monde à partir en fin de saison plutôt que prolonger avec l’OM. Sa relation est aussi complexe avec André Villas-Boas, qui lui demande des efforts sur son hygiène de vie. Mais Payet n’écoute pas les consignes de son coach… En prolongeant Payet jusqu’en 2024, l’OM a fait un choix. Et il va falloir l’assumer encore trois ans, quitte à voir partir tous ceux qui l’entourent et avec qui il ne s’entend pas…