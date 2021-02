Leo Messi n’a presque plus aucune chance de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Tout d’abord parce que le Barça ne peut plus le payer !

Avec un salaire de 80 millions d’euros par an, charges et primes comprises, Leo Messi fait partie des joueurs les mieux payés de la planète foot. Et ce sera encore plus important si jamais le Barça souhaite prolonger son contrat. Une donnée financière qui paralyse le club catalan, en proie à de très, très grosses difficultés dans le domaine.

S’il veut rester, c’est en baissant son salaire

Financièrement, Leo Messi devra faire de gros efforts s’il envisage vraiment de rester. Difficile à croire qu’il accepte de telles concessions… De plus, il est en désaccord profond avec la stratégie du club depuis plusieurs mois. Le projet catalan bat de l’aile, il le sait depuis longtemps maintenant. Face à un tel constat, Messi ne peut plus rester au Barça. Son départ semble inexorable.