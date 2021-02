Si Kylian Mbappé se retrouve courtisé sur le marché des transferts, Neymar ne peut pas en dire autant. Le Brésilien est intouchable, tout le monde le sait.

Le gratin de la planète foot surveille les performances des deux stars parisiennes, Neymar et Mbappé. Mais si le Français est très courtisé par Zidane et Klopp, du côté du Brésilien, c’est le calme plat. Tout simplement parce que tout le monde sait qu’il est intouchable.

Pas touche à Neymar !

L’influence, l’image et l’apport de Neymar auprès du PSG et du projet porté par les Qataris est tel qu’aucun club n’ose s’approcher du Brésilien. Si Manchester United avait un temps l’idée ou l’envie de bouger, les Mancuniens se sont ravisés. Neymar est heureux à Paris et va prolonger. Aucune offre de transfert ne lui sera faite, Neymar est et restera Parisien.