S’il dispose d’un bon de sortie pour cet été, Houssem Aouar pourrait attendre une année avant de quitter l’OL. Explication.

Pour Houssem Aouar, l’OL ne s’opposera pas à son départ. Les deux parties ont convenu d’être à l’écoute de toutes les offres qui seront faites pour le milieu de terrain français. Mais les plans initiaux pourraient être changés.

Un départ repoussé ?

Avec le Covid et la crise financière, les clubs intéressés par Houssem Aouar se montrent plus prudent. Sur les tablettes de la Juventus, le Lyonnais a vu les Turinois dégainer pour Arthur Melo. Manchester City, tout juste épargné par l’UEFA, n’est pas certain de faire des folies cet été et va plutôt penser à vendre. En l’état, le dossier Aouar pourrait donc être repoussé d’un an. Cela permettrait au joueur de conserver toutes ses chances pour le prochain Euro, avec les Bleus.