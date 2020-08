Si Leonardo veut vraiment trouver une solution pour Draxler, il va devoir faire baisser son prix.

Il semble clair que Leonardo ne compte pas sur Draxler pour la saison prochaine. Le directeur sportif brésilien aimerait surtout que son départ soit bouclé le plus rapidement possible afin de libérer une place au milieu de terrain dans l’effectif et alléger la masse salariale.

Impossible à ce prix

Mais cela n’en prend pas le chemin. L’international allemand n’est pas prêt à faire de gros efforts pour partir et la seule solution semble bien être de baisser le montant de son indemnité de transfert pour faciliter son départ. À plus de 20 millions cela semble impossible.