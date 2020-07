Du côté du PSG, il n’est pas impossible de voir des joueurs quitter le navire durant l’été. Voici les noms.

Le PSG prépare un mercato estival animé. Les nombreux départs des joueurs en fin de contrat obligent Leonardo à recruter pour combler les manques de l’effectif de Thomas Tuchel. Dans tous les secteurs de jeu. Mais Paris pourrait poursuivre le renouvellement de son effectif avec le départ de plusieurs éléments devenus trop chers ou pas assez performants.

Draxler en première ligne

Sur la ligne de départ, en première position, on retrouve Julian Draxler. L’Allemagne coûte cher et ne donne plus satisfaction depuis un moment. Même chose pour Ander Herrera, recruté libre mais plus à même d’apporter au PSG ce qu’il pouvait offrir les années passées : expérience, vision du jeu, récupération et sens de l’organisation. En cas d’offre, Idrissa Gueye pourrait également partir. Le Sénégalais plaît en Angleterre.