Le départ de Florian Maurice a déçu et surpris Jean-Michel Aulas. Mais il semblait inéluctable.

Rares sont les écuries à pouvoir abriter deux coqs dans la même basse-cour. Et l’OL n’a pas échappé à la règle… Avec l’arrivée de Juninho, Florian Maurice a vu son influence se réduire considérablement et n’avait pas d’autre choix que de partir.

Relation impossible avec Juninho ?

La relation entre Florian Maurice et Juninho n’était pas possible. L’OL a besoin d’un leader mais ne peut pas se permettre d’avoir deux chefs pour son recrutement. Les Gones ont essayé pendant plusieurs mois et il a fallu se rendre à l’évidence, ça ne marche pas. Les noms proposés par Maurice ont été refusés par Juninho, et inversement. Le départ de Maurice était la seule issue possible.