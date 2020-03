Les dirigeants du Real Madrid sont en train de mettre en place une opération très risquée autour de Sergio Ramos…

Avec un contrat qui se termine en juin 2021, Sergio Ramos est devenu un sujet de préoccupation pour le Real Madrid. Le défenseur historique du club souhaite terminer sa carrière chez les Merengue et avoir deux années de plus à son contrat. Mais le Real Madrid freine des quatre fers…

Sergio Ramos viré ?

Avec un salaire de 14 millions d’euros par an, Sergio Ramos coûte cher. Et le Real Madrid semble prêt à virer le taulier du vestiaire de Zidane… Les dirigeants ne lui ont rien proposé encore et espèrent le voir accepter les propositions XXL dont il fait l’objet, notamment en Chine.