Sur le point de recruter Bruno Guimaraes et Tino Kadewere, l’OL aurait finalisé la vente d’un de ses joueurs.

Difficile de trouver club plus actif cet hiver que l’OL. Il faut dire que le début de saison raté de la bande à Aouar nécessitait des ajustements d’effectif. Et c’est précisément ce que fait Juninho et les équipes lyonnaises en ce mois de janvier.

Tousart, c’est fait

Sur le point de recruter deux nouvelles armes, en la personne de Tino Kadewere et Bruno Guimaraes, l’OL aurait bouclé la vente de Lucas Tousart. Selon L’Equipe, le Hertha Berlin a proposé 24 millions d’euros, plus des bonus et 10% sur la revente du joueur. L’OL aurait accepté ! Mais Lucas Tousart pourrait rester jusqu’à la fin de la saison avec Lyon et filer en Allemagne en juin.