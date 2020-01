Le départ quasi acté de Thiago Silva va permettre au PSG de confier le brassard de capitaine à un autre cadre de l’effectif.

Le PSG n’a toujours rien proposé à Thiago Silva. A quelques mois de la fin de son contrat, sa situation semble poser souci aux dirigeants parisiens. En effet, le Brésilien n’incarne plus l’avenir (35 ans) et son salaire XXL est un poids pour la masse salariale, qui ne dirait pas non à un petit allègement.

Marquinhos en première ligne !

Pour succéder à Thiago Silva, qui devrait quitter le PSG à l’issue de la saison, Paris dispose d’un candidat tout trouvé : Marquinhos ! Le défenseur brésilien vient tout juste de prolonger et sa revalorisation salariale témoigne de la confiance des Qataris. Taulier du vestiaire, Marqui a l’étoffe pour devenir le nouveau capitaine du PSG. Une valeur sûre qui serait justement récompensée.