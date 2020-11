L’OL s’est préparé à un éventuel départ de Memphis Depay. Cet hiver ou l’été prochain, les Gones sont parés !

Depuis l’arrivée de Juninho, l’OL s’attache à préparer l’avenir. Et lorsqu’il y a un départ, les Gones ont déjà un coup d’avance avec un joueur pour prendre sa succession. C’est précisément le cas pour Memphis Depay, dont le départ devient de plus en plus envisagé pour cet hiver.

Kadewere est là

Si Memphis Depay s’en va, l’OL dispose déjà des solutions offensives pour poursuivre à armes quasi égales. Avec Tino Kadewere, les Gones ont un attaquant qui monte en puissance. Moussa Dembele, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere se chargeront donc de prendre le relai du capitaine lyonnais. Et derrière, les jeunes pousses sont également prêtes à sortir. A commencer par un Rayan Cherki très attendu par les supporters.