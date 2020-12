Le Real Madrid va tout faire pour trouver une solution pour Jovic lors du prochain marché des transferts.

Les dirigeants du Real Madrid vont tout faire lors du mercato de janvier pour trouver un point de chute pour Luka Jovic. Arrivé au club pour plus de 60 millions d’euros avec le statut de pépite offensive qui ne demandait qu’à exploser, le joueur n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui.

Beaucoup d’argent perdu

Il va donc devoir quitter le Real Madrid cet hiver, mais le club doit se préparer à perdre beaucoup d’argent. Aujourd’hui, personne ne paiera plus de 25 millions d’euros pour le jeune attaquant. Des pistes existent en Allemagne et en Italie, mais on parle également d’un possible prêt avec option d’achat.