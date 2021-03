Si Pablo Longoria est le nouveau patron, c’est bien Jorge Sampaoli qui sera décisif pour l’avenir des Marseillais dans le doute. Et notamment pour les cadres du club.

Marseille a connu une petite révolution en ce début d’année 2021. Les départs de Villas-Boas, Eyraud et de quelques autres dirigeants du club montrent bien qu’une page se tourne. Et ce n’est pas terminé puisque l’été qui arrive pourrait s’attaquer cette fois au vestiaire.

Sampaoli, l’autre patron

Mais si Marseille est désormais sous le commandement de Pablo Longoria, du côté du vestiaire, c’est Jorge Sampaoli qui est aux manettes. L’Argentin a les pleins pouvoirs sur le sportif et décidera donc du sort des joueurs dont l’avenir est incertain. A commencer par Florian Thauvin, qu’il faut convaincre de rester. Sampaoli s’y attelle et espère pouvoir le retenir. On attend également que le nouveau coach se positionne pour des cadres comme Dimitri Payet et Steve Mandanda. Moins performants que par le passé, sont-ils des éléments sur lesquels le coach compte s’appuyer ? Connaissant Sampaoli, il n’hésitera pas à s’en débarrasser s’il estime qu’ils ne font plus l’affaire.