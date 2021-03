Cet été, plusieurs stars seront en fin de contrat. Et même si le PSG a tenté sa chance, ça ne semble pas vouloir sourire.

Faute d’avoir l’argent pour signer des stars, tous les clubs européens rivalisent d’imagination pour tenter de faire des bonnes affaires. Et au rayon des joueurs en fin de contrat, il y a de quoi s’amuser cet été ! En commençant par Leo Messi et David Alaba, tous deux chassés par tous les gros d’Europe, dont Paris.

Paris n’y arrive pas

Mais pour Messi comme pour Alaba, ça sent le sapin. Leonardo a beau s’être positionné suffisamment tôt et suffisamment fort, l’Argentin et l’Autrichien semblent vouloir écrire leur destin ailleurs qu’à Paris. Et il n’est pas impossible de voir Messi et Alaba sous les mêmes couleurs la saison prochaine, du côté de la Catalogne…