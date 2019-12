Si le LOSC se frotte les mains des recrutements d’Osimhen et Renato Sanches, la copie de Luis Campos n’est pas totalement parfaite.

Les performances de Victor Osimhen et de Renato Sanches sont suffisantes pour donner le sourire au LOSC. Le club nordiste a deux phénomènes entre les mains et Luis Campos a encore vu juste. Mais pas pour tout le monde…

Des recrues fantômes

En effet, dans le recrutement de Luis Campos, il y a également des noms totalement absents du début de saison. Ils s’appellent Saad Agouzoul, Timothy Weah ou encore Virgilui Postolachi. Victime de blessures à répétition, Weah reste la plus grande déception du recrutement. On ne sait pas encore quand il reviendra à son meilleur niveau. Des profils encore jeunes mais dont on attend bien plus au LOSC. En équipe réserve, Postolachi ne fait même pas partie des indiscutables d’après Foot Mercato…