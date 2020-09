Le LOSC pourrait terminer son mercato estival par une grosse vente. Un dossier qui pourrait rapporter gros, encore une fois.

Non content d’avoir fait entrer plus de 100 millions d’euros dans les caisses du club, le LOSC souhaite faire un dernier dossier vente. Après Victor Osimhen et Gabriel, les Dogues ont mis Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré à disposition du marché des transferts.

Soumaré plus proche de la sortie

Pour Ikoné comme pour Soumaré, c’est un montant de 50 millions d’euros qui est espéré. Cher payé ? Pas si l’on regarde le potentiel des deux joueurs et la marge de progression dont il dispose. Notamment Soumaré, qui n’a que 21 ans. C’est d’ailleurs lui le plus proche de la sortie.