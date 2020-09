S’il a accepté de ne pas aller au clash avec le FC Barcelone cet été, Leo Messi a bien l’intention de ne faire aucun cadeau à son club dans quelques mois.

Leo Messi est passé aux aveux. L’Argentin a confirmé qu’il voulait partir et qu’il a demandé à ses dirigeants d’accéder à sa requête. Une demande refusée, qu’il accepte. Mais son destin semble scellé pour l’année prochaine.

Messi ne prolongera pas

Furieux contre ses dirigeants, Leo Messi ne fera aucun cadeau à Bartomeu et sa bande. En janvier prochain, il aura l’opportunité de s’engager dans le club de son choix et c’est ce qu’il fera. Un départ libre de tout contrat. La signature l’a plus dingue, et la plus chère, de toute l’histoire. Reste à savoir qui parviendra à convaincre le plus grand joueur de tous les temps de venir…