Leonardo avance très bien sur deux dossiers estivaux : Kalidou Koulibaly et Sergej Milinkovic-Savic. La particularité des deux hommes ? Ils ont le même agent !

Leonardo ne court jamais un lièvre par hasard… Et si le Brésilien avance si bien dans ses discussions avec Kalidou Koulibaly (défenseur central de Naples) et Sergej Milinkovic-Savic (milieu de terrain de la Lazio Rome) c’est bien parce qu’il y a un atout dans sa poche : Fali Ramadani.

Un atout majeur pour Leonardo

Leonardo et Fali Ramadani échangent beaucoup et la relation est idéale pour le PSG. Avec Ramadani dans son camp, Paris peut espérer faire coup double cet été en enrôlant le colosse de Naples, Koulibaly, et l’artiste de Rome, Savic. La clé de ces opérations est clairement ici et Leonardo semble avoir fait le plus dur pour obtenir ces deux recrues cet été.