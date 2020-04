Fantomatique depuis un an, Marcelo serait de nouveau sur le départ. Mais cette fois, Zidane ne devrait pas s’opposer à son transfert.

Au moment de revenir au Real Madrid, Zinedine Zidane a retrouvé un vestiaire meurtri, disloqué. Et il a surtout hérité de joueurs en perte de vitesse comme Bale, Varane ou encore Marcelo. Des garçons qu’il a fallu remobiliser et convaincre de rester.

La Juventus est toujours là

Un an après, la situation est toujours la même pour Marcelo. Le défenseur brésilien traine son spleen et n’a toujours pas remonté la pente. Ferland Mendy, sa doublure, montre clairement plus de choses que lui ces derniers mois. De son côté, la Juventus rôde toujours pour récupérer Marcelo. Et cette fois, Zidane ne fera pas barrage à un transfert…