Avec Victor Osimhen, le LOSC est certain de faire une affaire en or. Le Nigérian a été acheté 12 millions d’euros l’été dernier…

En vendant Nicolas Pepe pour 80 millions d’euros l’été dernier, on pensait que le LOSC mettrait un long moment à faire une plus belle affaire que celle-ci. Mais c’était sans compter sur Luis Campos… Le technicien portugais a trouvé Victor Osimhen, acheté pour 12 millions d’euros, et dont la prochaine vente va exploser tous les records.

Lille va faire sauter la banque

Courtisé par tout ce qui se fait de mieux en Europe, Victor Osimhen va être vendu cet été. C’est une quasi certitude dans le Nord, reste juste à savoir combien. Mais les Dogues savent déjà qu’il s’agira de la plus grosse plus-value de l’histoire du club. Il est en effet question d’un transfert à 80 voire 90 millions d’euros…