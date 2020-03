Depuis son retour au PSG, Leonardo aspire à mettre la main sur un profil technique. Un milieu de terrain créateur capable de faire des merveilles ballon au pied.

Faute d’avoir les moyens financiers pour pouvoir s’offrir toutes les recrutes dont il rêvait, Leonardo a opté pour un mercato « restreint » lors de son retour, l’été dernier. Objectif : préparer l’avenir et permettre au PSG d’avoir plus de marge de manœuvre financière et se libérer enfin des contraintes du fairplay financier.

Pogba, Pjanic et Mahrez

Mais dans l’esprit de Leonardo, il y a la volonté farouche d’installer un joueur très technique dans l’entrejeu du PSG. Voilà pourquoi Paris s’intéresse à Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (Juventus Turin) ou encore Riyad Mahrez (Manchester City). Des artistes capables d’apporter de la folie et de la créativité au jeu parisien. Ce que Javier Pastore n’a jamais vraiment réussi à faire complètement.