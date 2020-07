Laurent Blanc est très intéressé par la possibilité de rejoindre le Barça cet été.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a quelques mois seulement, Quique Setién pourrait être remercié dès cet été. Selon la presse espagnole, les dirigeants du Barça veulent déjà se séparer de leur coach qui n’a pas convaincu. Le nom de Laurent Blanc revient avec insistance pour le remplacer.

Un an pour se relancer

Le coach français sans club depuis plusieurs saisons a été proposé. Le Barça ne ferme pas la porte. Et Blanc croise les doigts pour que cela se fasse. Même s’il sait que le Barça ne lui proposera certainement qu’un an de contrat et que Xavi pourrait faire son retour au club en 2021, Blanc est convaincu de pouvoir réussir en Catalogne. Et ainsi pouvoir relancer sa carrière qui est à l’arrêt depuis son licenciement du club de la capitale française.