La perspective d’une vente de Kylian Mbappé l’été prochain pourrait permettre de signer le plus gros transfert de l’histoire.

Depuis que les Qataris sont en France, les transferts XXL s’enchaînent. Et l’été 2017 restera à jamais graver dans les annales avec les arrivées de Neymar (222 millions d’euros) et Kylian Mbappé (180 millions d’euros). Mais contrairement aux habitudes parisiennes, c’est d’une vente record dont il pourrait être question.

Mbappé, pour entrer dans l’histoire

Bloqué par le refus de Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas parler d’une prolongation de contrat, Leonardo pourrait être contraint de le vendre cet été. Dans ces conditions, les Qataris pourraient clairement réaliser la plus grosse vente de toute l’histoire, faisant voler en éclat le record de Neymar et les 222 millions d’euros dépensés. Pour Mbappé, Zidane est prêt à tout. Même à dépenser plus de 250 millions d’euros s’il le faut…