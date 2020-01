Le Real Madrid rêve de faire venir Pogba et Mbappé en même temps. Cela sera très difficile, mais pas totalement impossible.

Zidane rêve de faire venir Pogba et Mbappé en même temps au Real Madrid pour la saison prochaine. Mais la venue de ces deux joueurs pourrait coûter plus de 400 millions d’euros et cela semble improbable. Mais pas totalement impossible. Le Real voudrait ne quasiment pas mettre la main à la poche pour Pogba.

Pas d’argent déboursé pour Pogba ?

Pour faire venir le milieu de terrain français, le Real compte sur le fait qu’il n’aura plus qu’un an de contrat et que des joueurs pourraient être inclus dans la balance comme Bale ou Isco. En revanche il faudra bien mettre au moins 300 millions d’euros pour Mbappé…