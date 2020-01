Les dirigeants olympiens vont devoir prendre une décision rapidement au sujet de la prolongation de contrat de Payet.

Les dirigeants de l’OM vont sans doute devoir prendre une décision au sujet de Dimitri Payet dans les semaines à venir. Le joueur réalise une très belle saison et est sans conteste l’un des hommes en forme de la formation phocéenne. Mais en juin, il n’aura plus qu’un an de contrat.

Un salaire qui pourrait poser problème

Il faudra alors soit le vendre en juin soit prolonger son bail. Le souci est certainement le niveau de salaire du joueur qui ne pourra pas être conservé au même niveau. Payet pourrait recevoir une offre de prolongation de contrat avec un salaire plus bas. Mais il y a peu de chances qu’il accepte une telle proposition.