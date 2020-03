Près de trois ans après son arrivée à l’OM, Frank McCourt pourrait être tenté de revendre le club. Explication.

Après avoir investi 200 millions d’euros dans le recrutement de l’OM, et un peu plus pour sauver les comptes d’un club qui est à la peine vis-à-vis du fairplay financier, Frank McCourt serait en pleine réflexion. Et notamment celle de passer la main, trois ans après son arrivée à Marseille.

Actif joueur et Ligue des Champions

Au regard du contexte, Frank McCourt pourrait tout à fait être tenté par une opération de vente. Le club tourne très bien, avec une qualification en Ligue des Champions en point de mire. L’effectif marche fort, avec un actif joueur très intéressant (Kamara, Caleta-Car, Rongier, Sanson, Thauvin,…). Un investisseur pourrait très facilement se laisser tenter par une offre juteuse. Et McCourt pourrait sortir gagnant avec une plus-value à la revente.