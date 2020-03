Sur les traces de Blaise Matuidi, l’OL n’a pas dit son dernier mot. Encore plus avec le contexte du Coronavirus.

L’OL a tenté de récupérer Blaise Matuidi cet hiver. Mais le milieu de terrain de la Juventus Turin n’a pas souhaité donner suite aux intérêts lyonnais, lui qui a encore du temps de jeu chez la Vieille Dame. Mais le contexte pourrait changer et devenir en faveur de Lyon.

Matuidi pas prolongé ?

En effet, il est possible que la Juventus Turin ne prolonge pas le contrat de Blaise Matuidi. De plus, l’Euro pourrait être reporté d’un an. Pour s’assurer une place en équipe de France et ne pas risquer le banc à la Juve, Matuidi pourrait se laisser tenter par un retour en Ligue 1. Lyon serait une belle opportunité pour lui.