Positionné sur Kylian Mbappé, le Real Madrid d’un terrain favorable pour pouvoir attaquer. Explication.

Auteur d’une année 2019 exceptionnelle, Kylian Mbappé arrive à un premier tournant dans sa carrière. A 21 ans, il s’apprête à vivre une année 2020 des plus riches avec un nouveau parcours en Ligue des Champions et le rêve d’aller en finale. Et un Euro avec l’équipe de France pour viser le doubler, après le titre de champion du monde.

Mbappé n’a toujours pas prolongé

Dans ce contexte, Kylian Mbappé est préoccupé par ses objectifs et le terrain. Il ne souhaite pas parler d’une prolongation de contrat avec les Qataris, qui le sollicitent depuis déjà plusieurs mois. Un contexte favorable pour le Real Madrid. Dans la mesure où Mbappé n’a pas prolongé, les Madrilènes ont la possibilité de venir le convaincre de relever un nouveau défi. Après l’Euro, il devra faire un choix pour donner un nouvel élan à sa carrière. Encore plus s’il devient champion d’Europe avec la bande à Deschamps.