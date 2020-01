Excellent dans les buts du FC Nantes, Alban Lafont pourrait voir son avenir réglé plus tôt que prévu.

Prêté au FC Nantes pour deux saisons, Alban Lafont stabilise un poste qui avait clairement besoin de l’être. Et pour les Canaris, la perspective de récupérer le portier français fait partie des objectifs estivaux.

Une option d’achat prévue

Le FC Nantes et la Fiorentina ont convenu d’une option d’achat pour Alban Lafont. Un montant de 7 millions d’euros. Selon nos sources, il n’est pas impossible de voir le FC Nantes discuter l’avenir du joueur plus tôt que prévu. En effet, son prêt dure deux ans et les Canaris pourraient attendre le printemps 2021 pour se positionner. Mais la perspective d’en faire un joueur nantais, dès cet été, séduit en interne. A 20 ans, il est promis à un bel avenir. Et le FC Nantes serait bien inspiré de verrouiller au plus tôt sa situation…