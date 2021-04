Face à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone commence à comprendre. Le Français prépare son départ, dans un an.

Le FC Barcelone tente inexorablement de prolonger Ousmane Dembélé. De retour à un très bon niveau, le Français ne semble toutefois pas pressé de régler son avenir. Et pour cause… Secrètement, il prépare un coup. Et ses dirigeants sont en train de le comprendre.

Libre dans un an

Ousmane Dembélé n’a pas l’intention de prolonger. Ce qu’il veut, c’est profiter de son statut de joueur libre, dans un an, pour s’engager dans le club de son choix. Son bail s’arrête en juin 2022 à Barcelone et il n’aura aucun mal à partir sans que le club ne récupère un seul centime. En Catalogne, Dembouz a souffert. Et il est pour lui de « prendre sa revanche »…