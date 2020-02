S’il a rendu de grands services au PSG, Thiago Silva ne semble clairement plus en capacité de tenir son rang à Paris.

Capitaine exemplaire (sauf dans les grands rendez-vous) et défenseur souvent impressionnant, Thiago Silva est en fin de règne du côté du PSG. Son contrat arrive à échéance et la question de le prolonger, ou non, ne se pose quasiment plus côté parisien. L’histoire semble bel et bien terminée.

Passer à autre chose

A 35 ans, Thiago Silva est clairement sur le déclin. Ses failles en ce début d’année sont criantes et le PSG ne peut plus construire autour et avec le Brésilien dans ses rangs. De plus, Doha ferait d’importantes économies avec son imposant salaire, ce qui n’est pas pour déplaire aux dirigeants qataris… Leonardo doit vite penser à son successeur et vite tourner la page Thiago Silva cet été.