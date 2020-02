Les tensions sont de plus en plus fortes pour l’avenir de Pogba et Mino Raiola n’y est pas étranger.

Paul Pogba a plus que jamais l’intention de quitter Manchester United l’été prochain et la guerre semble bien déclarée pour l’avenir du champion du monde. L’agent du joueur, Mino Raiola, n’est pas tendre et n’hésite jamais à mettre des coups de pression pour le bien de ses protégés.

Tension de plus en plus forte

La tension est très forte entre l’agent italien et l’entraîneur de Manchester United, Solskjaer. Les deux hommes se parlent par médias interposés et Raiola laisse planer des menaces sur l’avenir de Pogba. Il est vrai que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en juin…