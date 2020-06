Alors que le LOSC s’attendait à battre tous les records de transfert cet été, il semble que le marché ne soit pas du tout réceptif aux rêves des Nordistes…

Pour Victor Osimhen, le LOSC avait de grands rêves. Programmé pour être revendu à prix, le Nigérian a totalement brûlé les étapes puisque moins d’un an après son arrivée, il est déjà question de le vendre ! Et à des prix totalement dingues… On parle de 70, 80 voire même 90 millions d’euros depuis plusieurs mois.

Plus de folie pour Osimhen

Ces prix-là, c’était avant le Covid-19… En effet, le LOSC pourrait être refroidi par la baisse des prix et la crise économique qui touche le monde du football. On parle désormais d’offres de 50 à 60 millions d’euros pour Osimhen, avec notamment une proposition de Naples. Un tarif très loin des rêves lillois de l’hiver 2019…