Positionné sur Milinkovic-Savic, le PSG pourrait ne pas réussir à faire venir le milieu de terrain serbe. Explication.

Sergej Milinkovic-Savic devient une obsession pour le PSG mais surtout pour Leonardo. Un an après avoir tout tenté pour le recruter, le Brésilien revient à la charge avec l’espoir d’obtenir gain de cause. Mais entre les rêves de Paris et la réalité, il y a malheureusement un petit fossé…

Trop cher pour le PSG ?

En effet, les attentes de la Lazio Rome sont très importantes pour Milinkovic-Savic. Si les Romains exigeaient 100 millions d’euros à l’été 2019, ils ne descendront pas en dessous de 80 millions d’euros à présent. Un tarif compliqué pour le PSG, qui surveille ses finances. Sans départ, Paris ne pourra pas s’aligner. Et les chances de voir Milinkovic-Savic rester à la Lazio Rome une saison de plus seront grandes.