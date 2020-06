En pilotant le dossier Icardi d’une main de maître, Leonardo a fait parler la poudre une nouvelle fois.

Aux commandes du dossier Icardi, Leonardo a réalisé un véritable coup de maître… Sur le papier, le PSG devait activer son option d’achat fixée à 70 millions d’euros. Au final, Paris va sortir un chèque de 50 millions d’euros et se donne quelques mois pour compléter par 8 millions d’euros de bonus. 20 millions d’euros d’économie pour cet été, du grand art.

L’Inter Milan n’avait plus le choix

La stratégie de Leonardo était parfaite. Discuter avec l’Inter Milan tout en préparant des plans B, comme Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Le Brésilien a fait traîner les discussions pour se retrouver dans le money-time de l’option d’achat, qui se terminait le 31 mai, et ainsi pouvoir mettre la pression sur l’Inter Milan. Le club italien n’avait plus le choix pour vendre à bon prix un joueur dont les dirigeants ne veulent plus. Pour Paris, c’est un buteur en or offert à un tarif impensable il y a un an.