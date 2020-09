Avec le Covid, le PSG pourrait recruter bien plus de joueurs qu’initialement prévus par Leonardo. Explication.

Leonardo a du pain sur la planche. Et plus que prévu… Le Brésilien doit en effet compenser les départs de Thomas Meunier, Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. En plus de cela, Thomas Tuchel entend densifier son effectif pour répondre aux exigences du Covid.

Plus de joueurs nécessaires

En effet, avec le Covid, le PSG prend le risque de voir des joueurs absents pour 2 à 3 semaines. En cas de test positif, c’est le règlement : impossibilité de jouer. Le PSG doit donc avoir plus de joueurs à disposition pour éviter de se retrouver dans un bricolage permanent, comme ça été le cas ces deux dernières saisons. Ce ne sont pas 3 joueurs mais bien 5 ou 6 qui pourraient débarquer.