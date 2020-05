Auteur d’une superbe saison avec le FC Nantes, Andrei Girotto pourrait bien séduire lors du prochain mercato estival.

Un Nantais pourrait bien changer d’air lors du prochain mercato. Andrei Girotto, repositionné défenseur central avec succès par Christian Gourcuff, réalise une très bonne saison avec les Canaris (25 rencontres disputées sur 28 cette saison avec Nantes). Bon relanceur de par ses qualités de milieu de terrain, Girotto fait partie des titulaires indiscutables de Nantes depuis le début de saison, aux côtés de Nicolas Pallois en défense. Christian Gourcuff pourrait donc changer d’air l’été prochain, son profil étant très intéressant pour bon nombre de club de Ligue 1.

Un profil qui plaît

Arrivé en 2017 contre 2,3 millions d’euros en provenance du Brésil et de Tombense, Andrei Girotto dispose d’un profil pouvant intéresser bon nombre de clubs de Ligue 1, notamment les futurs européens, mais également à l’étranger. En Italie comme en Espagne, il serait très surveillé depuis le début de saison. Et si le FC Nantes l’a prolongé cet hiver (juin 2024), c’est bien pour sécuriser sa situation et anticiper un éventuel départ cet été.