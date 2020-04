Pour arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, le FC Barcelone pourrait prendre un virage radical cet été.

Depuis que les victoires européennes ne sont plus au rendez-vous, le FC Barcelone a perdu de sa stabilité financière. D’autant que les derniers investissements de masse (Dembele et Coutinho) sont de véritables échecs. Alors le Barça n’a plus le choix et doit se mettre au régime pour envisager des lendemains meilleurs.

Place aux jeunes !

Avec une Masia pleine de talents, le FC Barcelone peut assurer l’avenir du club sans recruter. Mais il faut aussi et surtout dégraisser le mammouth et s’alléger de nombreux salaires. Voilà pourquoi un exode de joueurs est à prévoir cet été. Les Rakitic, Vidal, Umtiti, Semedo et autre Braithwaite pourraient ainsi être vendus.