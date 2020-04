Le PSG dispose de plusieurs profils brésiliens sur sa short-list du prochain mercato. A tous les postes…

Avec Thiago Silva, Marquinhos et Neymar, le PSG a clairement un accent brésilien. Et Paris semble vouloir renforcer sa colonie auriverde lors du prochain mercato. Leonardo chasse en effet plusieurs profils, à tous les postes.

De Coutinho à… Guimaraes !

En défense, le PSG a coché les noms de Gabriel, le défenseur du LOSC. Sur les côtés, Alex Sandro (Juventus) et Alex Telles (FC Porto) plaisent beaucoup mais sont chers. Au milieu du terrain, Leonardo aime beaucoup Allan (Naples) mais Carlo Ancelotti semble avoir une longueur d’avance. Selon nos sources, Paris surveille attentivement l’évolution de Bruno Guimaraes, le nouveau joyau de Lyon ! Mais la piste la plus chaude reste Lucas Paqueta (Milan AC), qui pourrait être inchangé contre Leandro Paredes. Et en fonction de son prix, et du marché, il n’est pas impossible de voir Paris regarder de près le dossier Coutinho. Grand ami de Neymar, il pourrait devenir une cible privilégiée du club parisien.