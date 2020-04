Si Kylian Mbappé et Neymar ont visiblement l’intention de rester au PSG la saison prochaine, ils pourraient tous les deux forcer le verrou au même moment.

Le PSG respire. Malgré la crise, le coronavirus et les inquiétudes qui entourent le monde du football en ce moment, Paris serait confiant quant à l’avenir de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. L’Equipe a révélé qu’ils envisageaient tous les deux de rester à Paris cet été.

Dans un an, même contrat…

Mais le PSG sera confronté à une problématique dans un an, lorsque Kylian Mbappé et Neymar seront à un an de leur contrat. Les deux stars pourraient en effet envisager un départ simultané, à l’été 2021. Le PSG ne prendra jamais le risque de voir partir l’un de ses joyaux totalement libres un an plus tard donc ce sera transfert pour l’un comme pour l’autre. Et pourquoi pas imaginer une destination commune pour les deux potes du PSG ?